Тикнизян: Победа над «Зенитом» придала уверенности «Локомотиву»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян поделился комментарием о последних успешных результатах команды.

3 октября «железнодорожники» одолели «Ростов» (3:1) в матче пятого тура группового этапа Кубка России. Эта победа стала для команды Михаила Галактионова третьей подряд во всех турнирах.

«Во многом решает психология. В первых матчах она у нас пошатнулась. Игра с «Зенитом» придала нам уверенности в себе. Вся команда почувствовала, что нам по плечу любой соперник», — приводит слова Тикнизяна «Чемпионат».

Следующим соперником «Локомотива» станет «Урал». Игра 11-го тура РПЛ состоится 7 октября и начнется в 12:00 по столичному времени.