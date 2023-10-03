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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Игроки «Локомотива» за победу над «Зенитом» получили повышенные премиальные

03 Октября 2023 • 20:25 Комментировать
Урал
...
Локомотив Москва
07.10 12:00

Юрий Нагорных, который в «Локомотиве» возглавляет совет директоров, дал комментарий по поводу премиальных выплат игрокам за победу над «Зенитом».

Напомним, что в недавнем матче Премьер-лиги «Локомотив» обыграл «Зенит» на выезде со счётом 2:1.

«Было увеличение премиальных игрокам за победу над «Зенитом», - сказал Нагорных журналистам.

Добавим, что во вторник «Локомотив» на своём поле обыграл «Ростов» со счётом 3:1 в пятом туре группового этапа Кубка России. Команда Михаила Галактионова обеспечила себе выход в плей-офф пути РПЛ.  

Ближайший матч «Локомотив» проведёт 7 октября – против «Урала» на выезде.

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