​Игроки «Локомотива» за победу над «Зенитом» получили повышенные премиальные

Юрий Нагорных, который в «Локомотиве» возглавляет совет директоров, дал комментарий по поводу премиальных выплат игрокам за победу над «Зенитом».

Напомним, что в недавнем матче Премьер-лиги «Локомотив» обыграл «Зенит» на выезде со счётом 2:1.

«Было увеличение премиальных игрокам за победу над «Зенитом», - сказал Нагорных журналистам.

Добавим, что во вторник «Локомотив» на своём поле обыграл «Ростов» со счётом 3:1 в пятом туре группового этапа Кубка России. Команда Михаила Галактионова обеспечила себе выход в плей-офф пути РПЛ.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт 7 октября – против «Урала» на выезде.