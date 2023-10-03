​В «Ростове» дали однозначный ответ по будущему Карпина

Во вторник «Ростов» проиграл «Локомотиву» со счётом 1:3 в пятом туре группового этапа Кубка России. После игры президент ростовского клуба Арташес Арутюнянц высказался о будущем главного тренера команды Валерия Карпина.

«Мы не планируем отпускать Карпина. У него большой кредит доверия, и он продолжит работу. Меня устраивает работа Карпина», - сказал Арутюнянц журналистам.

Ближайший матч «Ростов» проведёт в субботу, 7 октября. Команда Валерия Карпина будет играть против «Краснодара» на выезде в рамках 11-го тура Премьер-лиги. На текущий момент ростовчане занимают 12-е место в турнирной таблице.