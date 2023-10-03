Семак: «Ренан допускает довольно много ошибок»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о защитнике команды Роберте Ренане, который редко появляется на поле.

«Я смотрю на то, как ребята выглядят. Ренан — молодой игрок, которому нужно прибавлять. Он допускает довольно много ошибок — это свойственно молодым, но ему нужно прогрессировать», — приводит слова Семака официальный телеграм-канал «сине-бело-голубых».

Напомним, Ренан пополнил состав «Зенита» в январе этого года. В текущем сезоне 19-летний бразилец появился на поле в семи матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.

Трудовой договор Ренана с санкт-петербургским клубом рассчитан до 2028 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в девять миллионов евро.