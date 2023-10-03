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Маслов заявил, что его не удивила замена Промеса в игре с «Крыльями Советов»

03 Октября 2023 • 19:11 Комментировать
Крылья Советов
4:0
Спартак Москва
окончен

Защитник «Спартака» Павел Маслов ответил на вопрос о замене нападающего команды Квинси Промеса в матче с «Крыльями Советов».

«Было видно, что игра складывается тяжело. Замена Промеса? Не мои дела — понимать замены. За это отвечает тренер, его решение. Удивила ли эта замена? Нет», — приводит слова Маслова Sport24.

Напомним, «Крылья Советов» разгромили на своем поле «Спартак» в матче десятого тура Российской премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 4:0. Промес провел на поле 60 минут, после чего был заменен на Зиньковского. Стоит сказать, что это первый случай в текущем сезоне РПЛ, когда нидерландец не доиграл до конца матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Павел Маслов Квинси Промес
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