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Смородская: У Абаскаля впереди два финала

03 Октября 2023 • 17:38 Комментировать
Крылья Советов
4:0
Спартак Москва
окончен

Бывший президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская оценила перспективы главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«За то время, что Абаскаль работает, должна быть поставлена игра. Сейчас испанец висит на волоске от увольнения. Для него матчи против «Динамо» и ЦСКА — два финала», — приводит слова Смородской «РБ Спорт». Экс-президент «железнодорожников» отметила, что не видит игры у «красно-белых», заявив также, что окончательное решение по Абаскалю давно назревает.

После десяти туров Российской премьер-лиги «Спартак» находится на пятом месте в турнирной таблице с 16 очками. В последнем матче «красно-белые» со счётом 0:4 уступили «Крыльям Советов». 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ольга Смородская Гильермо Абаскаль
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