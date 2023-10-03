​В «Локомотиве» высказались о посещении Черчесовым матча команды

Юрий Нагорных, который в «Локомотиве» возглавляет совет директоров, ответил на вопрос о присутствии Станислава Черчесова на недавнем матче команды против «Оренбурга».

По словам Нагорных, Черчесов везде является желанным гостем, и на стадионе «Локомотива» он просто смотрел футбол.

Что касается мнения о том, что приезд Черчесова выглядит так, будто клуб ведёт с тренером переговоры, Нагорных ответил так: «Вы уже ищите вещи там, где их нет». Слова функционера приводит Sport24.

Напомним, что в июле Станислав Черчесов остался без клуба после отставки из «Ференцвароша».

Во вторник «Локомотив» проводит кубковый матч против «Ростова». Следить за развитием событий на футбольном поле можно в текстовой трансляции.