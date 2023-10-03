​Опубликован состав молодёжной сборной России на сбор в Бразилии

Во вторник был обнародован список футболистов, которые получили вызов в молодёжную сборную России. Он выглядит таким образом:

Голиков, Москвичёв, Дёгтев – Лукин, Рядно, Грибакин, Погостнов, Кирш, Бессмертный, Рожков, Шнапцев, Крашевский – Кисляк, Кирилл Глебов, Чобанов, Кучугура, Ишков, Дмитриев, Пяткин, Колтаков, Иванов, Родионов, Зазвонкин, Салтыков – Чупаёв, Никишин, Кокшаров.

В октябре молодёжная сборная России в Бразилии проведёт четыре товарищеских матча. Соперниками команды Ивана Шабарова будут команды академий «СКА Бразил», «Палмейраса», «Сантоса» и «Ред Булл Брагантино».