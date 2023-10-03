Нигматуллин считает, что «Локомотив» будет бороться за медали в РПЛ

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о перспективах «красно-зелёных» в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

Как считает эксперт, пока «железнодорожникам» не хватает стабильности.

«С трудом начали набирать очки, а это уже хороший показатель. Команда на правильном пути. «Локомотив» сейчас конкурентоспособен и будет бороться за медали», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

В десяти играх подопечные Михаила Галактионова набрали 18 очков и занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России.

Сегодня, 3 октября, «Локомотив» проводит кубковый матч против «Ростова». Текстовая трансляцию игры доступна на портале LiveResult.