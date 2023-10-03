Руководитель «Фишта»: Делаем всё возможное, чтобы принять «Оренбург» и «Зенит» на самом высоком уровне!

Вениамин Богомолов, руководитель сочинского стадиона «Фишт», поделился комментарием о предстоящих домашних играх «Сочи».

«Газон растет, дренаж выдержит. Завтра «Сочи» в рамках Кубка России принимает «Оренбург», в субботу к нам приезжает «Зенит». Мы делаем все возможное, чтобы принять гостей на самом высоком уровне!» — цитирует специалиста Bobsoccer.

Напомним, ранее матч восьмого тура РПЛ «Сочи» - «Спартак» был перенесен в Москву из-за плохого газона на «Фиште», а следующие две игры команда Александра Точилина проводила на выезде по расписанию.

Встреча «Сочи» и «Оренбурга» пройдет 4 октября и начнется в 15:00 по мск. Портал LiveResult организует текстовую онлайн-трансляцию игры пятого тура группового этапа Кубка России.