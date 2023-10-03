​Президент «Ростова» отреагировал на информацию о переходе Карпина в «Спартак»

Арташес Арутюнянц, который занимает должность президента «Ростова», отреагировал на информацию о том, что главный тренер команды Валерий Карпин может перебраться в «Спартак».

Стоит сказать, что после поражения «Спартака» от «Крыльев Советов» со счётом 0:4 в прессе снова начали обсуждать возможность отставки Гильермо Абаскаля. Кандидатом на пост рулевого «красно-белых» назвали в том числе и Карпина.

«Карпин в «Спартаке»? Ребят, вы что, шутите? Конечно, мы с Карпиным «Спартак» не обсуждали. Это все враки. Уверен, что Карпин останется в «Ростове», - цитирует Арутюнянца Sport24.

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