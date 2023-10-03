Руководитель «Фишта» рассказал, почему поле стадиона оказалось в плохом состоянии

Вениамин Богомолов, который является руководителем стадиона «Фишт», высказался о причинах плохого газона на домашней арене ФК «Сочи».

«Субтропический климат, близость «Фишта» к морю, особенность конструкции стадиона с полудугами над трибунами. Изначально технология, применяемая в средней полосе России, не подходила к нашему климату», — заявил Богомолов Bobsoccer.

Специалист отметил, что была проделана большая работа с газоном, сейчас поле соответствует всем нормам и готово принять предстоящие матчи.

Завтра, 4 октября, «Сочи» сыграет на «Фиште» против «Оренбурга». Начало встречи пятого тура группового этапа Кубка России запланировано на 15:00 по московскому времени. Текстовая трансляция матча будет доступна на портале LiveResult.

