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Билялетдинов: «Пиняеву ни в коем случае не стоит переходить в «Зенит»

03 Октября 2023 • 16:07 Комментировать
Урал
...
Локомотив Москва
07.10 12:00

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов выразил мнение, что нападающему «железнодорожников» Сергею Пиняеву ни в коем случае не стоит переходить в «Зенит».

По мнению эксперта, 18-летний футболист должен сначала дорасти до топ-уровня РПЛ, так как в «Зените» необходимо показывать стабильный результат.

«Я желаю Сергею разнообразить свою игру, потому что все привыкнут к его действиям. Посмотрите на Зелимхана Бакаева. Отличный футболист по всем параметрам, но его многие раскусили», — приводит слова Билялетдинова RT.

В текущем сезоне Пиняев провёл за «Локомотив» 14 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Динияр Билялетдинов Сергей Пиняев
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