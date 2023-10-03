Билялетдинов: «Пиняеву ни в коем случае не стоит переходить в «Зенит»

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов выразил мнение, что нападающему «железнодорожников» Сергею Пиняеву ни в коем случае не стоит переходить в «Зенит».

По мнению эксперта, 18-летний футболист должен сначала дорасти до топ-уровня РПЛ, так как в «Зените» необходимо показывать стабильный результат.

«Я желаю Сергею разнообразить свою игру, потому что все привыкнут к его действиям. Посмотрите на Зелимхана Бакаева. Отличный футболист по всем параметрам, но его многие раскусили», — приводит слова Билялетдинова RT.

В текущем сезоне Пиняев провёл за «Локомотив» 14 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.