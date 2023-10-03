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Балахнин предположил, почему Ганчаренко промолчал в интервью после матча с «Ростовом»

03 Октября 2023 • 16:05 Комментировать

Известный тренер Сергей Балахнин высказался о поведении наставника екатеринбургского «Урала» Виктора Ганчаренко, который проигнорировал все вопросы журналистов после игры с «Ростовом» (2:2).

«Не думаю, что Ганчаренко проявил неуважение к болельщикам. Он явно проявил неуважение к судье и к тому, что творилось на поле. Скорее всего, тренеру сложно было цензурно выразить свои чувства, и потому он промолчал», — приводит слова Балахнина Vprognoze.

Напомним, встреча 10-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Ростовом» завершилась вничью – 2:2. В матче был назначен спорный пенальти в ворота «шмелей». Кроме того, ближе к концу игры футболист екатеринбуржцев Андрей Егорычев был удален за неоднозначный фол.

После десяти туров «Урал» Виктора Ганчаренко занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своей копилке 15 очков.

В эти минуты клуб из Екатеринбурга встречается с «Рубином» в рамках группового этапа Кубка России. Портал LiveResult проводит текстовую трансляцию поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Сергей Балахнин Виктор Ганчаренко
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