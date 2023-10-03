Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «Малком подстёгивал других бразильцев, а у Вендела теперь 10 кг лишнего веса» эксклюзив

03 Октября 2023 • 15:49 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» и ростовского СКА Александр Чугунов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал игру санкт-петербургского «Зенита» в последних матчах.

- «Зенит», честно сказать, не то чтобы сильно удивляет. Они и в том году играли с «Оренбургом» не очень. Тоже были у «Зенита» такие матчи, что если поменять его игроков майками с соперниками, то разницы не увидишь. «Зенит» и проигрывал, и отскакивал. Но теперь у него нет Малкома, который был очень ценным игроком для нашей лиги. Малком подстёгивал своих земляков. Они не чувствовали себя лидерами и прятались за его спиной, а он их оберегал, позитивно влиял на них.

Вендел – хороший футболист, но он долго не тренировался. Думаю, он набрал с десяток лишних килограммов, он просто не в состоянии хорошо двигаться. Чтобы набрать форму, ему надо провести где-то три игры через не могу. Клаудиньо, по-моему, никогда ни на что не готов, он просто на подыгрыше. Правильно Аршавин говорит, что действий Кузяева не видно было на поле, но объём работы он выполнял большущий. Есть те люди, которые играют на рояле, и есть те, которые его носят. Кузяев рояль таскал, а Малком на нём играл.

Сегодня, 3 октября, «Зенит» сыграет в рамках Кубка России с «Балтикой». Начало матча в 17:15 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Чемпионат России РПЛ Александр Чугунов Малком Филипе Маркус Вендел
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Октября
16:30 · Россия. Премьер-лига
Руководитель «Фишта»: Делаем всё возможное, чтобы принять «Оренбург» и «Зенит» на самом высоком уровне!
16:30 · Россия. Премьер-лига
​Президент «Ростова» отреагировал на информацию о переходе Карпина в «Спартак»
16:23 · Кубок России
​Дзюба – в запасе: «Локомотив» озвучил состав на матч с «Ростовом» 1
16:23 · Кубок России
Бикфалви забил второй гол «Урала» в ворота «Рубина»
16:19 · Кубок России
​Изидор и Сергеев – в составе «Зенита» на матч с «Балтикой»
16:19 · Россия. Премьер-лига
Руководитель «Фишта» рассказал, почему поле стадиона оказалось в плохом состоянии
16:07 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «Пиняеву ни в коем случае не стоит переходить в «Зенит»
16:05 · Россия. Премьер-лига
Балахнин предположил, почему Ганчаренко промолчал в интервью после матча с «Ростовом»
15:48 · Россия. Мелбет-Первая лига
Глушаков: «Думаю, что у Горлова получится в «Торпедо»
15:46 · Кубок России
Егорычев открыл счёт в матче «Урала» с «Рубином»
14:53 · Кубок России
​Жуков в шутку предложил оставить Абаскаля в «Спартаке» только на Кубок России
14:49 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тукманов: «Увольнение Клотета — абсолютно закономерно»
14:38 · Кубок России
«Урал» - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
14:28 · Россия. Премьер-лига
​Газизов проиграл очередной суд против Федуна
14:20 · Россия. Мелбет-Первая лига
Горлов будет готовить «Торпедо» к матчу против «Тюмени»
Все новости
Рекомендуем