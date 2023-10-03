Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» и ростовского СКА Александр Чугунов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал игру санкт-петербургского «Зенита» в последних матчах.

- «Зенит», честно сказать, не то чтобы сильно удивляет. Они и в том году играли с «Оренбургом» не очень. Тоже были у «Зенита» такие матчи, что если поменять его игроков майками с соперниками, то разницы не увидишь. «Зенит» и проигрывал, и отскакивал. Но теперь у него нет Малкома, который был очень ценным игроком для нашей лиги. Малком подстёгивал своих земляков. Они не чувствовали себя лидерами и прятались за его спиной, а он их оберегал, позитивно влиял на них.

Вендел – хороший футболист, но он долго не тренировался. Думаю, он набрал с десяток лишних килограммов, он просто не в состоянии хорошо двигаться. Чтобы набрать форму, ему надо провести где-то три игры через не могу. Клаудиньо, по-моему, никогда ни на что не готов, он просто на подыгрыше. Правильно Аршавин говорит, что действий Кузяева не видно было на поле, но объём работы он выполнял большущий. Есть те люди, которые играют на рояле, и есть те, которые его носят. Кузяев рояль таскал, а Малком на нём играл.

Сегодня, 3 октября, «Зенит» сыграет в рамках Кубка России с «Балтикой». Начало матча в 17:15 по московскому времени.