Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги 10 туров РПЛ.

- «Краснодар» и «Крылья Советов» идут в лидерах после 10 туров. Позволяет ли это уже сейчас считать их открытиями сезона?

- Я бы назвал открытием «Крылья Советов». Это команда-золушка, которая сейчас расцветает. Самарцы много забивают и показывают симпатичный футбол. Осинькин подобрал ребят под свою философию, есть игра, очки.

Что касается «Краснодара», уже в том году была видна работа Ивича. Он выстраивал свою линию. Команда сбалансирована. Нет перекоса на оборону или атаку. «Быки» играют прагматично, по счету, мало пропускают – всего 3 мяча за 10 туров. Так что пока «Краснодар» и «Крылышки» - это два клуба, которые показывают хороший футбол и по праву находятся наверху таблицы.

- Как оцениваете вступление «Зенита»? Это четвертое место по делу?

- С уходом лидеров и отсутствием какое-то время Вендела, команда перестраивалась и не могла найти свою игру. С возвращением Вендела питерцы нашли свою схему, но пока не до конца. Там еще есть проблемы с мотивацией. Когда ты несколько лет становишься чемпионом, победы приедаются и нет голода до игры. А мастерство не настолько большое, чтобы добиваться результатов только за счет него. Когда «Зениту» нужно, он включает скорости, но пока на всю игру ее не хватает.

- То есть не исключаете, что «Зенит» и дальше будет терять очки?

- Естественно. И хорошо, что соперники этим пользуются и заставляют «Зенит» играть весь матч. Но питерцы пока включаются только на какой-то отрезок, за 15-20 минут добиваются результата и потом хотят на мастерстве доиграть. За это они были наказаны «Рубином», «Динамо», «Локомотивом», «Оренбургом».

- Отставание «Зенита» на семь очков – это много или мало?

- В нашем чемпионате ничего загадывать нельзя. Мы не знаем, на сколько хватит «Краснодара» и «Крылышек». Десть туров они хорошо себя показывают, но могут попасть в пике. Спад будет, вопрос только в том, как надолго он затянется.

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- В прошлом сезоне «Зенит» после трети дистанции обгонял преследователей на четыре очка. Как думаете, борьба за золото будет до последнего тура?

- Хотелось бы, чтобы не было лидера с большим отрывом и была борьба до конца. Хочется, чтобы и в параллельных матчах тоже что-то бы решалось. Чтобы была интрига.

- По прошествии 10 туров ЦСКА только последнюю игру провел на ноль, а во всех остальныхпропускал. Проблемы в защите – это основной фактор неудач?

- Один из. Из-за травм защитников практически каждый матч мы видим сзади новых футболистов. Вначале чемпионата оборона была самой сильной линией «армейцев», но пошли травмы, и приходится перекраивать состав. Понятно, что отъезд Зайнутдинова сказался, и травма Облякова, который показывал хороший футбол. Пока команду лихорадит.

- «Спартак» тоже лихорадит. В такой ситуации нужна смена тренера?

- Обе эти команды находятся в одинаковом психологическом состоянии. Они пока разочаровывают на стартовом отрезке. Тренеры находятся в поиске, никак не могут определиться с составом. У Абаскаля перекос идет в атакующую линию, а сзади как были проблемы, так и остались. В опорной зоне также. Поэтому с каждой неудачей все больше претензий к главному тренеру. Понятно, что Абаскаль находится под большим давлением.

- Пятое место «Спартака» - это провальный результат? Хотя мы видим, что от третьего места всего два очка.

- Дело не в очках, а в игре. Разочаровывает сама игра и результаты. В матче с «Оренбургом» «красно-белые» забили только в конце, как и с «Сочи». Была ничья с «Ахматом», поражение с «Уралом». «Спартак» там вообще ничего не показал. Команда много пропускает. Есть проблемы в опорной зоне, где играют Мартинс и Мозес. Легионеры должны приносить пользу, а они ее не приносят. «Спартак» накупил много футболистов, но они себя не проявляют.

- Можно отметить только Бонгонда.

- Игры четыре он провел хорошо, потом сдулся. Затем опять блеснул, а в следующем матче его не видно. Большего ждут от Промеса. Он никак себя не проявил как лидер в стартовом отрезке. Как и Соболев. Это хорошая связка нападающих, которая была лучшей, но пока она себя никак не проявляет.

- «Ростов» - самое большое разочарование старта сезона?

- Одно из разочарований. Есть «Сочи», «Факел», которые пока вызывают тревогу. А у «Ростова» молодая команда. В том году она добилась хороших результатов. Возможно, кто-то из молодых ребят зазнался. Многое зависело от Осипенко в защите, но он был травмирован. Впереди много возлагалось надежд на Комличенко, но он пока себя не проявляет, а сейчас травму получил. У него была хорошая связка с Уткиным, который тоже себя никак не реализует. А это игроки, которые определяли лицо команды. Поэтому южан лихорадит.

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Елена Григорьевская