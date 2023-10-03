​Газизов проиграл очередной суд против Федуна

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов продолжает выяснять отношения в юридическом поле с экс-владельцем московского клуба Леонидом Федуном. В июле Газизов подал очередной иск, но 2 октября функционеру было отказано в удовлетворении его требований. На этот факт обращает внимание телеграм-канал «Мутко против», приводя информацию из картотеки.

Напомним, что Шамиль Газизов работал на должности генерального директора «Спартака» в течение примерно пяти месяцев в 2020 году. В настоящий момент функционер трудится в махачкалинском «Динамо», выступающем в Мелбет-Первой лиге.