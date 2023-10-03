Оганесян — о карьере в «Спартаке»: «Где-то везения не хватило, где-то я не до конца выложился»

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян, ранее выступавший за «Спартак», рассказал, почему ему не удалось проявить себя в московском клубе.

По мнению 22-летнего футболиста, в «Спартаке» ему помешало неудачное стечение обстоятельств.

«Где-то везения не хватило, где-то я не до конца выложился», — приводит слова Оганесяна «Чемпионат».

Напомним, Оганесян выступал за «Спартак» в период с 2019 по 2023 год. В составе «красно-белых» вингер провёл в общей сложности две игры, не отметившись в них результативными действиями.

В текущем сезоне на счету Оганесяна один гол и одна результативная передача в девяти матчах за «Оренбург».