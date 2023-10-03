​«Реал Сосьедад» не просил Карпина насчёт Захаряна

Полузащитник Арсен Захарян, который летом пополнил состав «Реал Сосьедада», не получил вызов в сборную России на октябрьский сбор. По словам тренера команды Валерия Карпина, Захарян не был вызван, поскольку пока мало играл в Испании и только недавно преодолел болезнь.

В «Реал Сосьедаде» сообщили, что со своей стороны никаких просьб в сборную России по Захаряну не направляли.

«Реал Сосьедад» не просил не вызывать Арсена [в сборную] в октябрьскую паузу», - ответ пресс-службы клуба из Сан-Себастьяна приводит ТАСС.

Ближайший матч сборная России проведёт в четверг, 12 октября, - против сборной Камеруна на своём поле.