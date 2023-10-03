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Костанца: «Я говорю на французском, португальском, английском, испанском, но русский язык намного сложнее»

03 Октября 2023 • 13:57 Комментировать
Пари НН
...
Крылья Советов
08.10 14:00
Бразильский защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца рассказал о своём изучении русского языка.
 
По словам южноамериканского футболиста, русский язык сложнее многих других языков, которые ему известны. При этом Костанца отметил, что он уже понимает всё, что ему говорят.
 
«Я говорю на многих языках мира — на французском, португальском, английском, испанском, но ваш язык намного сложнее. Например, слово «здравствуйте» — мне сложно его выговорить, потому на португальском это слово можно сказать чуть ли не в один слог», - цитирует Костанцу «РБ Спорт».
 
Напомним, Костанца перешёл в «Крыльев Советов» в январе 2022 года из «Шерифа». В текущем сезоне защитник провёл за команду из Самары 12 матчей, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. 
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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Фернандо Костанца
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