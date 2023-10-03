Камоцци рассказал, какой тренер нужен «Спартаку»

Футбольный функционер Франко Камоцци, который ранее являлся советником Леонида Федуна, считает, что московскому «Спартаку» нужно пригласить российского специалиста на место главного тренера команды.

«Спартаку» лучше присмотреться к российским тренерам, а не искать иностранца на замену Абаскалю. Но то, что менять главного тренера сейчас необходимо, - это факт», - цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В последнем матче «Спартак» потерпел разгромное поражение от самарских «Крыльев Советов» со счетом 0:4. Подопечные Гильермо Абаскаля с 16 баллами занимают шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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