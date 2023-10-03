​Петржела: Юношеские сборные России будут встречать ненавистью

Бывший рулевой «Зенита» Властимил Петржела высказался насчёт допуска юношеских команд России к официальным турнирам УЕФА.

«Молодых русских игроков не будут терпеть нигде, они будут встречены ненавистью. Возвращение российских команд на международную арену – это утопия», - цитирует Петржелу Metaratings.

Также в своём комментарии Петржела отметил, что российские команды смогут вернуться на международную арену только после урегулирования ситуации на Украине.

Отметим, что ряд стран объявили бойкот после решения УЕФА о возвращении юношеских команд России к официальным соревнованиям.