​Петржела: Юношеские сборные России будут встречать ненавистью

Бывший рулевой «Зенита» Властимил Петржела высказался насчёт допуска юношеских команд России к официальным турнирам УЕФА.
«Молодых русских игроков не будут терпеть нигде, они будут встречены ненавистью. Возвращение российских команд на международную арену – это утопия», - цитирует Петржелу Metaratings.
Также в своём комментарии Петржела отметил, что российские команды смогут вернуться на международную арену только после урегулирования ситуации на Украине.
Отметим, что ряд стран объявили бойкот после решения УЕФА о возвращении юношеских команд России к официальным соревнованиям.
Бан пользователя