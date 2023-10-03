​«Ахмат» сохраняет задачу по финишу в топ-5 РПЛ

Руслан Газзаев, который занимает должность спортивного директора «Ахмата», высказался о задаче команды на текущий чемпионат.

«Руководство не снимало перед Ромащенко и его коллегами задачу, она осталась такой же - выступить не хуже, чем в прошлом сезоне. Задачу никто не снимал», - цитирует Газзаева Metaratings.

Напомним, что в прошлом чемпионате России «Ахмат» заняла пятое место. Выше финишировали только «Зенит», ЦСКА, «Спартак» и «Ростов».

Ближайший матч Премьер-лиги «Ахмат» проведёт в воскресенье, 8 октября, - против «Рубина» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.