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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Личка: У меня нет конфликта со Смоловым

03 Октября 2023 • 13:09 Комментировать

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался об отношениях с нападающим Фёдором Смоловым.

Специалист отметил, что у него нет конфликта с игроком после того, как он был недоволен ранней заменой в матче девятого тура РПЛ против «Спартака».

«Если есть какая‑то проблема, то любой может подойти, поговорить, этот разговор на 100% останется между нами. Я никогда не буду кричать в раздевалке, кого‑то обижать и делать что‑то подобное», - приводит слова Лички «Матч ТВ».

Напомним, что в последнем матче (против «Ахмата») Смолов остался на скамейке запасных и вышел на поле только во втором тайме. 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов Марцел Личка
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