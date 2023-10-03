Личка: У меня нет конфликта со Смоловым

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался об отношениях с нападающим Фёдором Смоловым.

Специалист отметил, что у него нет конфликта с игроком после того, как он был недоволен ранней заменой в матче девятого тура РПЛ против «Спартака».

«Если есть какая‑то проблема, то любой может подойти, поговорить, этот разговор на 100% останется между нами. Я никогда не буду кричать в раздевалке, кого‑то обижать и делать что‑то подобное», - приводит слова Лички «Матч ТВ».

Напомним, что в последнем матче (против «Ахмата») Смолов остался на скамейке запасных и вышел на поле только во втором тайме.