В «Спартаке» рассказали о травмах Хлусевича и Литвинова

В московском «Спартаке» поделились информацией о травмированных игроках команды.

Как сообщает пресс-служба столичного клуба, у Даниила Хлусевича диагностировано повреждение боковой связки колена. Точный срок возвращения на поле будет понятен в ходе восстановления.

Также продолжается комплекс мероприятий по лечению Руслана Литвинова, у которого наблюдаются воспалительные изменения приводящих мышц.

В ближайшем матче «Спартак» встретится с московским «Динамо». Поединок пятого тура группового этапа Кубка России состоится на стадионе «ВТБ Арена» в среду, 4 октября.