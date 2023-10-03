«Бешикташ» не был заинтересован в покупке Зиньковского

Турецкий спортивный журналист Серджан Дикме сообщил, что «Бешикташ» не был заинтересован в покупке полузащитника московского «Спартака» Антона Зиньковского в прошедшее летнее трансферное окно.

Ранее СМИ сообщали, что игроком «красно-белых» интеросовались топ-клубы Турции.

«У команды есть фланговые игроки в атаку. «Бешикташ» ищет футболиста только на позицию «десятки», - приводит слова Дикме «Спорт-Экспресс».

Контракт 27-летнего футболиста со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в четыре миллиона евро.

Ранее Зиньковский выступал за «Крылья Советов».