В Турции высказались об информации о возобновлении интереса «Бешикташа» к Баринову

Турецкий спортивный журналист Серджан Дикме высказался об информации, что «Бешикташ» возобновил интерес к капитану московского «Локомотива» Дмитрию Баринову.

«Бешикташ» уже подписал игрока на позицию Баринова. Сейчас в России нет футболистов, которых хотели бы видеть в клубе», - заявил журналист в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Контракт 27-летнего полузащитника со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в восемь миллионов евро.

В текущем сезоне Баринов принял участие в 12 играх, в которых отметился одним забитым мячом.