Оганесян высказал мнение о Головине

Хавбек «Оренбурга» и сборной России Степан Оганесян высказался о работе с полузащитником «Монако» Александром Головиным на сентябрьском тренировочном сборе национальной команды.

«Саша очень здорово выглядит. Это видно и по его игре в «Монако»: забивает, отдаёт голевые передачи. Было приятно наблюдать за игроком такого уровня. Лично пообщаться не удалось», - приводит слова полузащитника «Чемпионат».

Головин принял участие в шести поединках чемпионата Франции сезона-2023/2024. Александр записал на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.