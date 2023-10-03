Личка - о протесте Ганчаренко: Вероятно, он мог такого наговорить в тот момент, что его бы потом оштрафовали

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о протесте наставника «Урала» Виктора Ганчаренко, который не стал отвечать на вопросы журналистов после матча десятого тура РПЛ против «Ростова» из-за спорных решений главного арбитра Романа Галимова.

Чешский специалист отметил, что белорусский наставник мог наговорить многого, из-за чего мог быть оштрафован.

«С другой стороны, вам нужно тоже понять нас, тренеров. Когда не выигрываешь, ты на эмоциях, и не всегда легко сразу после игры выполнить все элементы «чистой игры» с точки зрения регламента», - приводит слова Лички «Матч ТВ».