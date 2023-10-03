Оганесян: «Получал удовольствие в сборной России»

Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян высказался о пребывании в сборной России на сентябрьском тренировочном сборе.

«Каждому футболисту приятно получить вызов в сборную. Испытал только положительные эмоции, был очень рад. На сборе отдавался по максимуму, тренировался, получал удовольствие», - передает слова хавбека «Чемпионат».

Напомним, что Оганесян отметился забитым мячом в поединке против олимпийской сборной Египта.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Степан принял участие в восьми встречах, не отметившись результативными действиями.