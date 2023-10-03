Турецкие топ-клубы минувшим летом были заинтересованы в покупке полузащитника московского «Спартака» Антона Зиньковского.

Как сообщает Metaratings.ru, руководство столичного клуба категорически отказалось продавать своего игрока в летнее трансферное окно.

Контракт 27-летнего футболиста со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в четыре миллиона евро.

В текущем сезоне Зиньковский принял участие в 13 играх, в основном выходя на замену, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей партнёрам по команде.