Агент Дркушича: «Ваня уже чувствует себя лучше»

Агент центрального защитника «Сочи» Вани Дркушича Младен Ратковица высказался о состоянии своего клиента.

Напомним, что словенец получил повреждение в матче восьмого тура Российской премьер-лиги против московского «Спартака», из-за чего пропустил два следующих матча чемпионата», - приводит слова Ратковицы «Чемпионат».

В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в восьми играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

Поединок между «Сочи» и питерским «Зенитом» пройдёт в субботу, 7 октября. Начало - в 14:00 по московскому времени