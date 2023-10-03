Агент Кайо рассказал о состоянии бразильца

Агент защитника «Краснодара» Кайо Нето Хеновес рассказал о состоянии своего клиента.

«Сейчас Кайо чувстует себя хорошо, с ним все в порядке. Могу сказать, что он уже приступил к восстановлению от травмы», - заявил агент в разговоре с «РБ Спорт».

Напомним, что Кайо получил травму плечевого сустава в матче шестого тура Российской премьер-лиги против воронежского «Факела».

В текущем сезоне 28-летний футболист принял участие в семи играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

Ранее СМИ сообщали, что Кайо выбыл из строя до конца календарного года.