Защитник «Балтики» Гассама рассказал о работе под руководством Игнашевича

Защитник калининградской «Балтики» Натан Гассама высказался о работе под руководством Сергея Игнашевича.

Француз отметил, что наставник был большим игроком, а сейчас является топовым тренером.

«От него исходит максимальная уверенность к себе и игрокам команды. С такими специалистами, как Игнашевич, надо учиться и учиться каждый день», - приводит слова Гассамы Sport24.

После десяти проведенных туров каланинградский клуб, который спустя 20 лет вернулся в элитный футбольный дивизион России, занимает 15-е место в турнирной таблице с семью очками в активе.