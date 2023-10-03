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Защитник «Балтики» Гассама рассказал о работе под руководством Игнашевича

03 Октября 2023 • 11:26 Комментировать

Защитник калининградской «Балтики» Натан Гассама высказался о работе под руководством Сергея Игнашевича.

Француз отметил, что наставник был большим игроком, а сейчас является топовым тренером.

«От него исходит максимальная уверенность к себе и игрокам команды. С такими специалистами, как Игнашевич, надо учиться и учиться каждый день», - приводит слова Гассамы Sport24.

После десяти проведенных туров каланинградский клуб, который спустя 20 лет вернулся в элитный футбольный дивизион России, занимает 15-е место в турнирной таблице с семью очками в активе. 

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Сергей Игнашевич Натан Гассама
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