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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Масоэро высказался о возможном возвращении аргентинца в РПЛ

03 Октября 2023 • 11:03 Комментировать

Агент бывшего защитника «Пари НН» Лукаса Масоэро Рикардо Алонсо высказался о возможном возвращении аргентинца в Россию.

Агент отметил, что игрок продолжает следить за Российской премьер-лигой. 

«Может ли он вернуться снова? Да, в будущем все возможно, но пока у него контракт до 2025 года», - приводит слова Алонсо «РБ Спорт». 

Напомним, что в начале сентября аргентинцец расторг контракт с нижегородской командой и пополнил ряды румынского «Чфр Клужа», за который уже успел провести четыре матча во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лукас Масоэро Рикардо Алонсо
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