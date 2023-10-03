Агент Масоэро высказался о возможном возвращении аргентинца в РПЛ

Агент бывшего защитника «Пари НН» Лукаса Масоэро Рикардо Алонсо высказался о возможном возвращении аргентинца в Россию.

Агент отметил, что игрок продолжает следить за Российской премьер-лигой.

«Может ли он вернуться снова? Да, в будущем все возможно, но пока у него контракт до 2025 года», - приводит слова Алонсо «РБ Спорт».

Напомним, что в начале сентября аргентинцец расторг контракт с нижегородской командой и пополнил ряды румынского «Чфр Клужа», за который уже успел провести четыре матча во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.