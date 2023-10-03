Оганесян: «У «Зенита» есть время всё исправить»

Хавбек «Оренбурга» Степан Оганесян поделился мнением о последних неудачных результатах петербургского «Зенита». «Сине-бело-голубые» потерпели два подряд поражения в чемпионате России.

«Не думаю, что это связано с пятью чемпионствами подряд. У всех команд бывают взлёты и падения. Прошло не так много туров, у «Зенита» есть время всё исправить», - передает слова полузащитника «Чемпионат».

Напомним, что в десятом туре «Зенит» потерпел поражение от «Оренбурга» со счетом 1:3. Туром ранее подопечные Сергея Семака на домашнем стадионе уступили московскому «Локомотиву» (1:2).