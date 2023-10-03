Представитель Оласы рассказал об адаптации уругвайца в «Краснодаре»

В агентстве Sport Business, которое представляет интересы защитника «Краснодара» Лукаса Оласы, рассказали об адаптации игрока в кубанской команде.

«Лукас очень здорово влился в команду, мы очень счастливы за него. Он рад оказаться в «Краснодаре», Лукас хочет помочь клубу завоевать титул в этом сезоне», - заявили в агентстве «РБ Спорту».

29-летний уругваец пополнил ряды «быков» в летнее трансферное окно, заключив контракт до 30 июня 2025 года с опцией продления ещё на один сезон.

За десять проведенных игр во всех турнирах в нынешнем сезоне Оласа отметился одной результативной передачей партнёрам по команде.