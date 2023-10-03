Полузащитник «Оренбурга» Оганесян рассказал о работе под руководством Деограсии

Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян высказался о работе под руководством Давида Деограсии.

Игрок сборной России отметил, что испанский специалист внёс какие-то тактические изменения, а дополнительные эмоции смена тренера даёт почти каждому клубу.

«Новый тренер рассказал о своём видении игры, мы нашли положительную точку соприкосновения. Поэтому всё так удачно складывается», - приводит слова Оганесяна «Чемпионат».

Напомним, что в минувшие выходные уральский клуб на своём поле в матче десятого тура РПЛ переиграл питерский «Зенит» со счётом 3:1.