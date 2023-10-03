Оганесян считает, что «Оренбург» может замахнуться на медали в РПЛ

Хавбек «Оренбурга» Степан Оганесян высказался о цели своей команды в нынешнем сезоне.

«Нет предела совершенству - всегда можно играть лучше. Будем работать и стараться побеждать в каждом матче. Медали? Всё возможно. В футболе мяч круглый. Надо работать, а там увидим», - передает слова полузащитника «Чемпионат».

Напомним, что в последнем поединке Премьер-лиги «Оренбург» отпраздновал сенсационную победу над петербургским «Зенитом» со счетом 3:1. По итогам десяти туров чемпионата России команда Деограсии набрала 11 баллов и располагается на 11-й позиции в турнирной таблице.