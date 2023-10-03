Оганесян: «Приятно играть против «Зенита»

Хавбек «Оренбурга» Степан Оганесян пообщался с представителями СМИ после сенсационной победы над петербургским «Зенитом» (3:1) в рамках десятого тура чемпионата России.

«Все выкладывались по максимуму в каждом эпизоде. «Зенит» - именитый соперник, действующий чемпион. С такими командами приятно играть. Против таких клубов есть сверхмотивация», - передает слова полузащитника «Чемпионат».

По итогам десяти туров Российской премьер-лиги «Оренбург» набрал 11 баллов и располагается на 11-й позиции в турнирной таблице. Что касается «Зенита», то «сине-бело-голубые» с 17 очками занимают четвертую строчку.