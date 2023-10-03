Рассказов признался, хотел ли забить «Спартаку»

Защитник самарских «Крыльев Советов» Николай Рассказов высказался относительно недавнего поединка против московского «Спартака» в рамках десятого тура Премьер-лиги. Встреча завершилась разгромом «красно-белых» со счетом 0:4.

«Именно «Спартаку» не было особого желания забить. У меня есть просто стремление забивать. Для меня важно просто выиграть. Конкретно против «Спартака» ничего не имею», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Рассказов является воспитанником академии «красно-белых». Николай перешел в «Крылья Советов» прошлой зимой, заключив контракт на три с половиной года.