Рассказов: «Был в шоке, когда Абаскаль заменил Промеса»

Защитник самарских «Крыльев Советов» Николай Рассказов рассказал, как воспринял замену лидера московского «Спартака» Квинси Промеса в недавнем матче десятого тура Российской премьер-лиги. Нидерландский форвард покинул поле на 60-й минуте игры.

«Когда заменили Промеса, я был немного в шоке. Все-таки лидер команды. Но тренеру виднее», - передает слова Николая «Спорт-Экспресс».

Напомним, что поединок состоялся в минувший уик-энд и завершился разгромным поражением «Спартака» со счетом 0:4.

По итогам десяти туров «Крылья Советов» идут на втором месте в турнирной таблице, а «красно-белые» располагаются на шестой позиции.