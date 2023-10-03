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Ветеран «Спартака» - о разгроме 0:4 в Самаре: «Это не катастрофа, это позорище»

03 Октября 2023 • 09:09 Комментировать

Экс-защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов поделился впечатлениями от провала «красно-белых» в Самаре. «Народная команда» разгромно проиграла «Крыльям Советов» со счетом 0:4.

«Абаскаль после такого поражения должен прийти к руководству и подать в отставку. Это не катастрофа, это позорище «Спартака»!» - передает слова эксперта Sportbox.

После десяти туров Российской премьер-лиги спартаковцы набрали 16 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь пунктов. Следующий матч в чемпионате подопечные Абаскаля сыграют против столичного ЦСКА 8 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Бубнов
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