Слуцкий высказался о разгроме «Спартака» со счётом 0:4

Бывший рулевой московского ЦСКА Леонид Слуцкий поделился мнением о результате матча между самарскими «Крыльями Советов» и «Спартаком» в рамках десятого тура чемпионата России. Встреча завершилась разгромным поражением «красно-белых» со счетом 0:4.

«Счёт не по игре, не на 4:0. «Крылья» использовали все слабости «Спартака». «Спартак» для себя создал мало моментов. Тут тренерская победа. План тренера «Крыльев Советов» сработал», - рассказал Слуцкий на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

После десяти туров чемпионата России спартаковцы располагаются на шестой позиции в турнирной таблице. «Крылья Советов» находятся на второй строчке.