Слуцкий высказался о возможном увольнении Абаскаля из «Спартака»

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий поделился мнением о возможном увольнении испанского специалиста Гильермо Абаскаля с поста рулевого столичного «Спартака». В последнем матче «красно-белые» были разгромлены в Самаре со счетом 0:4.

«Это последняя неделя Абаскаля? Не знаю. Если «Спартак» в Кубке проиграет «Динамо», это резонансно накроет волной, будут валить в одну кучу. Случай, когда кубковый поединок не может быть проходным», - рассказал специалист на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Поединок между «Динамо» и «Спартаком» в рамках групповой стадии Кубка России состоится 4 октября. Затем «красно-белые» сыграют против ЦСКА в Премьер-лиге.