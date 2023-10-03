Оганесян - о победе над «Зенитом»: «Мы вписали своё имя в историю «Оренбурга»

Хавбек «Оренбурга» Степан Оганесян высказался о победе над петербургским «Зенитом» в поединке десятого тура Премьер-лиги. Встреча завершилась поражением действующего чемпиона со счетом 1:3.

«Можно сказать, что сенсация. Это исторический момент, потому что ранее «Оренбург» не обыгрывал «Зенит». В этот раз получилось. Мы вписали своё имя в историю клуба», - приводятся слова полузащитника на официальном сайте клуба.

После этого успеха команда из Оренбурга занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Что касается «Зенита», то подопечные Сергея Семака занимают четвертую позицию.