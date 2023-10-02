Пятибратов: Чехарда в обороне «Зенита» привела к поражению от «Оренбурга»

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался об игре десятого тура Российской премьер-лиги между «Оренбургом» и «Зенитом».

«Были моменты, чтобы «Зенит» вернулся в игру, но этот вратарь Сысуев — лучший в туре. Совокупное мастерство игроков атаки «Оренбурга» было выше, чем совокупное мастерство игроков обороны «Зенита». Чехарда в «Зените» с центральными защитниками привела к такому результату», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

По его мнению, командно «сине-бело-голубые» не провалили встречу, поскольку в гостевом матче было допущено множество индивидуальных ошибок. Также Пятибратов отметил, что «Зениту» лучше играть с четвёркой защитников без Марио Фернандеса.

Напомним, что подопечные Сергея Семака уступили в матче десятого тура со счётом 1:3, опустившись на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата.