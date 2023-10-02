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Радимов – о «Сочи»: «Спортивный департамент клуба полностью провалился»

02 Октября 2023 • 23:07 Комментировать
Сочи
...
Зенит
07.10 14:00

Бывший игрок питерского «Зенита» Владислав Радимов внёс «Сочи» в список своих разочарований 10 тура Премьер-лиги и раскритиковал менеджмент южан.

«Сочи»! Сняли вы тренера, и что дальше? Спортивный департамент клуба полностью провалился. Причина не в Хохлове, а в игроках. Селекция просто катастрофична, а ветераны уже сдают. Никакой тренер здесь не поможет, радикальные перемены нужны и трансферное окно», - пишет Радимов в своём телеграм-канале.

Напомним, что после восьмого тура сочинцы заменили на тренерском мостике Дмитрия Хохлова на Александра Точилина. При новом специалисте южане продолжили неизменно проигрывать.

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Евро-Футбол.Ру,
Владислав Радимов Сочи
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