Получившая травму головы футболистка «Локомотива» будет лечиться амбулаторно

Получившая черепно-мозговую травму молодая футболистка ЖФК «Локомотив» Полина Юкляева будет лечиться от последствий повреждения амбулаторно. Об этом сообщает пресс-служба «Локо». Уточняется, что после повреждения пострадавшая была полностью обследована: ей провели повторное КТ черепа и консультации офтальмолога и невролога.

Напомним, что в минувшем матче Суперлиги против землячек из ЦСКА Юкляева столкнулась головой с Юлией Плешковой в верховом единоборстве, а после потеряла сознание. После спортсменка смогла прийти в себя уже в машине «скорой».

Отметим, что полузащитника является воспитанницей столичного «Локо».