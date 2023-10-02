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Получившая травму головы футболистка «Локомотива» будет лечиться амбулаторно

02 Октября 2023 • 22:53 Комментировать

Получившая черепно-мозговую травму молодая футболистка ЖФК «Локомотив» Полина Юкляева будет лечиться от последствий повреждения амбулаторно. Об этом сообщает пресс-служба «Локо». Уточняется, что после повреждения пострадавшая была полностью обследована: ей провели повторное КТ черепа и консультации офтальмолога и невролога.

Напомним, что в минувшем матче Суперлиги против землячек из ЦСКА Юкляева столкнулась головой с Юлией Плешковой в верховом единоборстве, а после потеряла сознание. После спортсменка смогла прийти в себя уже в машине «скорой».

Отметим, что полузащитника является воспитанницей столичного «Локо».

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Евро-Футбол.Ру,
ЖФК Локомотив Полина Юкляева
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