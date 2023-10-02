Пятибратов раскритиковал частую ротацию в «Спартаке»

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов раскритиковал методы работы Гильермо Абаскаля в московском «Спартаке».

«Назовите мне два матча подряд, когда «Спартак» выходит в одних и тех же сочетаниях. Такого не бывает в футболе, когда ты постоянно ротируешь, и у тебя все должно идти в гору. Да, бывают травмы и неизбежности. Но игроков в обороне нужно менять минимально», — приводит слова специалиста «Матч ТВ». По мнению Пятибратова, «Спартак» должен бороться за чемпионство, также раскритиковав отсутствие реакции тренера на происходящее.

Напомним, что после трети дистанции Российской премьер-лиги «красно-белые» находятся на пятом месте в турнирной таблице с 16 очками.